Surfista in difficoltà al largo di Abbadia Lariana, intervento dei Vigili del Fuoco

Lo sportivo bloccato in acqua a causa di un problema tecnico all’attrezzatura e del meteo avverso

Attivate la squadra nautica dei Vigili del Fuoco e l’elicottero “Drago” per le operazioni di ricerca e recupero

ABBADIA LARIANA – Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, nelle acque del Lago di Como, davanti ad Abbadia Lariana, dove un surfista è rimasto in difficoltà al largo a causa di un problema tecnico all’attrezzatura.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco del comando di Lecco, lo sportivo non riusciva più a rientrare autonomamente verso riva. A complicare le operazioni di soccorso sono state anche le condizioni meteo avverse, con forte vento e onde che hanno reso più difficili le prime fasi di individuazione.

Per le operazioni di ricerca e recupero è stata attivata la squadra nautica dei Vigili del Fuoco, intervenuta direttamente via lago, con il supporto dell’elicottero “Drago”, utilizzato per il monitoraggio dall’alto della superficie lacustre e per il coordinamento delle operazioni.

Il surfista è stato infine raggiunto e portato in zona sicura. Secondo quanto comunicato, non si è reso necessario il trasporto sanitario.