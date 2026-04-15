Taceno. Malore in una cascina, 84enne soccorso con l’elicottero

L’allarme è scattato poco dopo le ore 15 di oggi, mercoledì

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in gravi condizioni

TACENO – Si trovava nella sua cascina situata nei pressi della strada che da Cortenova sale verso Parlasco quando ha capito che stava per essere colpito da un malore perciò ha allertato immediatamente i soccorsi.

L’episodio è avvenuto poco prima delle ore 15 di oggi, mercoledì 15 aprile, e ha visto coinvolto un uomo di 84 anni. sul posto è intervenuto l’elisoccorso da Como e sono stati allertati i tecnici del Soccorso Alpino e una ambulanza del Soccorso Centro Valsassina.

Dopo le prime manovre di soccorso praticate sul posto, l’84enne è stato caricato sull’elicottero e trasportato all’ospedale di Lecco in gravi condizioni (codice rosso).