L’intervento nel pomeriggio di oggi, martedì, nella Valle dei Mulini

A supporto del CNASS anche i Vigili del Fuoco di Lecco

TACENO – Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di oggi, martedì, per una persona infortunata su un sentiero nella Valle dei Mulini, in località Taceno in Valsassina.

Sul posto, a supportare il recupero, anche i Vigili del Fuoco. Dopo essere stato imbarellato, l’infortunato è stata affidato alla Croce Rossa di Premana per le cure del caso.