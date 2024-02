Tamponamento auto moto a Dervio: 28enne elisoccorsa

L’incidente sulla Sp72, all’altezza di Corenno Plinio, con la macchina a finire contro il mezzo a due ruote

Sbalzata a terra la conducente della moto, trasportata a Monza per accertamenti

DERVIO – Tamponamento tra un’auto e una moto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, a Dervio. I due mezzi stavano viaggiando lungo la SP 72 quando, all’altezza di Corenno Plinio, il conducente della macchina sarebbe finito contro il mezzo a due ruote, tamponandolo.

Alla guida una 28enne di Castello Brianza, sbalzata a terra dopo l’impatto. L’incidente è avvenuto dopo le due. Accorsi diversi mezzi di soccorso in aiuto della giovane: un’ambulanza del Soccorso Bellanese, un’auto infermieristica da Lecco e persino l’elisoccorso da Como.

Gli operatori hanno trovato la ragazza cosciente, ma lamentante dolore alle gambe e alle articolazioni, situazione clinica per cui le è stato assegnato il codice giallo. Per precauzione è stata trasferita in volo all’Ospedale San Gerardo di Monza, in modo da eseguire tutti gli accertamenti del caso.