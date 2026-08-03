Tanta commozione per la morte di Carlo Borlenghi: “Hai raccontato lo spirito dell’America’s Cup”

Da Bellano e da tutto il mondo si susseguono i messaggi di cordoglio dedicati al fotografo di Bellano

Dall’America’s Cup, al Team Luna Rossa, ai sui concittadini: “Ciao Carlo, il tuo sguardo continuerà a ispirare e a raccontare emozioni”

BELLANO – “Oggi ricordiamo Carlo Borlenghi. Per oltre quarant’anni, Carlo ha raccontato lo spirito dell’America’s Cup attraverso il suo obiettivo, immortalandone i momenti più iconici, le rivalità più intense e la costante ricerca dell’innovazione. Le sue fotografie non si sono limitate a documentare la storia: hanno contribuito a definire il modo in cui generazioni di appassionati hanno vissuto il trofeo sportivo internazionale più antico del mondo. Il suo straordinario lascito continuerà a ispirare velisti, fotografi e appassionati in tutto il mondo. Il nostro pensiero va alla famiglia di Carlo, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. Riposa in pace”.

Sono righe cariche di affetto quelle pubblicate in questi minuti sui canali social dell’America’s Cup per ricordare il fotografo di Bellano Carlo Borlenghi, morto improvvisamente all’età di 70 anni. Con le sue immagini è stato un fine narratore di uno sport avvincente che oggi si è fermato per tributare attestati di stima e di affetto. Messaggi di cordoglio e di vicinanza si stanno susseguendo a ciclo continuo da tutto il mondo della vela.

Un ricordo sentito anche dal Team Luna Rossa: “Addio a Carlo Borlenghi, indiscusso maestro della fotografia nautica, amico di lunga data e membro indimenticabile della famiglia Luna Rossa. Ci mancherai tantissimo”.

“Noi di Barcolana non sappiamo cosa dire e come consolarci di fronte alla scomparsa di Carlo Borlenghi – hanno scritto gli organizzatori della storica e più grande regata velica del mondo, che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste -. Adesso vogliamo solo essere vicini ad Alessandra, Luca, Stefano, Andrea, Francesco e a tutta la grande famiglia di professionisti, velisti e organizzatori di eventi che Carlo ha contribuito a costruire nel mondo della vela in più di cinquant’anni. Tu hai sempre amato Barcolana, e noi amiamo te. Custodiremo i tuoi insegnamenti, il tuo entusiasmo e la tua passione nel raccontare il nostro evento e continueremo a farlo pensando ‘alla Carlo’. Ci manchi già tantissimo. Grazie per le tue foto meravigliose e i ricordi che ci hai regalato, ancora una volta grazie”.

“Ciao Carlo, il tuo ricordo rimarrà sempre impresso nei nostri cuori attraverso le storie che ci hai regalato con le tue immagini in 40 anni di carriera – hanno scritto dall’Unione Vela Altura Italiana -. Peccato che 70 anni sono pochi, ci rimarrà anche una grande amarezza.

È stato bello navigare con te che avevi ben saldo il timone della fotografia nautica internazionale che non ora sarà più la stessa”.

Tanta commozione anche da parte dei suoi concittadini che nel 2022 aveva immortalato per il progetto “Il ritratto di Bellano” firmato insieme allo scrittore Andrea Vitali: che si è concretizzato in ottomila immagini e un volume che raccoglie i ritratti di circa un terzo degli abitanti.

“L’Amministrazione comunale si unisce al profondo dolore di Alessandra e della famiglia Borlenghi per la scomparsa di Carlo, nostro amato concittadino, cittadino benemerito e orgoglioso bellanese. Tra i più grandi fotografi di vela al mondo, ha saputo raccontare con i suoi straordinari scatti non solo il mare e la natura, ma anche la sua amata Bellano, contribuendo a valorizzarne e custodirne la bellezza attraverso il suo sguardo unico. Bellano sarà eternamente grata a Carlo per avergli regalato scatti indelebili e speciali e aver immortalato i Bellanesi nel suo grande lavoro ‘Il Ritratto di Bellano’. Buon viaggio Carlo, naviga verso l’infinito con tutto l’affetto da parte del tuo paese”.

“La Polisportiva Bellano si unisce al dolore dell’intero Paese per la scomparsa di Carlo Borlenghi, fotografo di fama internazionale e bellanese profondamente legato al suo territorio. Con il suo straordinario talento ha raccontato il mare, lo sport e la natura, senza dimenticare i paesaggi, le tradizioni e i colori della sua Bellano e del suo Lago. Alla sua famiglia e ai suoi cari giunga il più sincero abbraccio dal Consiglio, dagli atleti, dai volontari e da tutta la Polisportiva Bellano. Ciao Carlo, il tuo sguardo continuerà a ispirare e a raccontare emozioni”.