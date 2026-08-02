Temporale su Lecco, escursionista colpito da un fulmine sulla ferrata Gamma Due

La perturbazione è iniziata poco prima delle 8 di oggi, domenica. L’elisoccorso di Como al momento non riesce a intervenire

Chiusa la funivia dei Piani d’Erna a causa del maltempo. Complicato anche l’avvicinamento via terra da parte dei volontari del Soccorso Alpino a causa dell’attività temporalesca

+++AGGIORNAMENO+++

Ore 13 circa – Le condizioni meteorologiche sono progressivamente migliorate intorno alle 13, consentendo all’elisoccorso di AREU decollato da Como di intervenire sulla ferrata Gamma Due al Resegone.

L’equipaggio è riuscito a raggiungere l’escursionista rimasto ferito dopo la caduta di un fulmine, a recuperarlo con il verricello e a trasportarlo in volo all’ospedale di Lecco per gli accertamenti e le cure necessarie.

Nel frattempo, a supporto dell’intervento aereo, si erano attivati anche i volontari del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco. Le squadre avevano raggiunto i Piani d’Erna, pronte a intervenire via terra qualora le condizioni meteo non avessero consentito l’operazione con l’elicottero.

L’evoluzione favorevole del tempo ha infine permesso di concludere il recupero per via aerea, portando a termine l’intervento in sicurezza.

LECCO – Un escursionista è rimasto ferito dopo la caduta di un fulmine lungo la ferrata Gamma Due al Resegone mentre affrontava il percorso attrezzato. L’intervento di soccorso è reso particolarmente complesso dal maltempo che sta interessando il lecchese.

La perturbazione temporalesca ha raggiunto Lecco poco prima delle 8 di oggi, domenica, e al momento è ancora in corso, con condizioni meteo che impediscono le operazioni di recupero.

Secondo le informazioni disponibili, l’elisoccorso decollato da Como ha raggiunto l’area dell’intervento, ma al momento non è riuscito a operare a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Anche il tentativo di raggiungere il ferito via terra si presenta estremamente difficoltoso. Oltre al maltempo caratterizzato da un’intesa attività temporalesca che continua a interessare la zona, è infatti chiusa la funivia dei Piani d’Erna, circostanza che complica ulteriormente l’intervento dei volontari del Soccorso Alpino, costretti a valutare percorsi alternativi per raggiungere l’escursionista.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni della persona coinvolta né sull’evoluzione delle operazioni di soccorso.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili maggiori dettagli.