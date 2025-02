Tentativi di truffa a Colico, il comune mette in guardia i cittadini

L’ufficio tributi non sta emettendo nessun rimborso relativo al canone idrico

“Non fornite informazioni personali o bancarie a soggetti non autorizzati”

COLICO – “Si informa che l’Ufficio Tributi del Comune di Colico non sta emettendo rimborsi d’ufficio relativi al canone idrico e non ha incaricato alcuna società esterna di contattare telefonicamente i cittadini per richiedere dati bancari”.

Dopo alcune segnalazioni arrivate nelle ultime ore il Comune di Colico mette in guardia tutti i cittadini da possibili truffe: “Si invitano tutti i cittadini a non fornire informazioni personali o bancarie a soggetti non autorizzati”.

Per qualsiasi dubbio o segnalazione, contattate direttamente il Comune di Colico – Ufficio Tributi (QUI IL LINK).