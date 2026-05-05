Tentato furto a Como, arrestato 19enne residente nel Lecchese

Bloccato dalla Polizia mentre cercava di rubare un monopattino: il giovane vive a Bosisio Parini. In fuga il complice

Era già stato denunciato poche ore prima per una lite

BOSISIO PARINI – Ha un collegamento diretto con il territorio lecchese il tentato furto avvenuto nelle prime ore del mattino a Como, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 19enne di origine tunisina residente a Bosisio Parini.

L’episodio si è verificato intorno alle 4 in via F.lli Rosselli, nei pressi di un bar. A segnalare quanto stava accadendo è stato il proprietario di un monopattino elettrico, che ha notato due giovani mentre cercavano di forzare il lucchetto con cui il mezzo era assicurato all’esterno del locale.

Secondo la ricostruzione, uno dei due stava tentando di tagliare il dispositivo antifurto, mentre l’altro faceva da palo. I due, accortisi di essere stati scoperti, hanno provato a fuggire: uno è riuscito a dileguarsi, mentre il 19enne è stato fermato dagli agenti intervenuti sul posto.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno confermato la dinamica dei fatti, permettendo di procedere con l’arresto per tentato furto aggravato.

Condotto in Questura, il giovane è risultato avere già diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Inoltre, nella serata di domenica era stato coinvolto in una lite nel centro storico, per la quale era stato denunciato per minaccia aggravata.

Al termine del processo con rito direttissimo il giudice ha concesso i termini a difesa, fissando una nuova udienza per la fine di maggio. Restano in corso le ricerche del complice fuggito.