Tentato furto alla farmacia di Malavedo, ladri messi in fuga dall’allarme

Farmacie nel mirino dei malviventi: due settimane fa furti in centro, a Castello e a San Giovanni

I titolari dell’attività: “Hanno tentato di sfondare la vetrata di ingresso, senza riuscirci. Sono fuggiti com’è scattato l’allarme”.

LECCO – Tentato colpo nella notte tra domenica e lunedì alla farmacia Cuzzocrea di via Credee, a Malavedo. Come confermato dai titolari, verso le 2 ignoti hanno cercato di introdursi nel locale ma l’attivazione dell’allarme antifurto li ha fatti desistere dall’intento, anche se i danni non sono stati pochi.

“Hanno provato a sfondare la saracinesca e la vetrata d’ingresso, senza riuscirci perché per fortuna sono vetri anti sfondamento – ha raccontato il farmacista – tuttavia i danni causati alla struttura sono notevoli. Ringrazio le forze dell’ordine per il pronto intervento, si sono portati in posto davvero poco dopo l’attivazione dell’allarme. I malviventi invece si sono dileguati”.

Non si tratta di un episodio nuovo ai danni delle farmacie cittadine. Due settimane fa i ladri avevano colpito la farmacia Provasi di via Roma, in pieno centro città, e, di seguito, quella di San Giovanni e Castello, riuscendo a fuggire con l’incasso.