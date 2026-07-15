Terribile frontale a Brivio in via Per Airuno: auto finisce nella scarpata

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì

Una donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

BRIVIO – Terribile frontale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, in via Per Airuno. Per motivi ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio intervenuti per i rilievi, due auto, una Mercedes classe A di colore bianco e una Fiat Doblò di colore blu) si sono scontrate frontalmente in corrispondenza della curva situata davanti alla ditta Delna. L’impatto è stato molto violento tanto che il veicolo di colore bianco è finito nella scarpata.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme con l’invio sul posto, in codice rosso, di tre ambulanze (Croce Rossa Olgiate Molgora, Croce Bianca Merate e Croce Verde Bosisio), dell’automedica e dell’autoinfermieristica. Allertati anche i Vigili del Fuoco.

Sembrerebbe che a rimediare le ferite più serie sia stata la passeggera seduta a lato del guidatore dell’auto finita fuori strada: la donna di 67 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Meno gravi sembrerebbero le condizioni delle altre due persone coinvolte nell’incidente che sta inevitabilmente causando dei disagi alla viabilità.