Terribile incidente sulla Statale 36: muore ragazzo di Civate

Dramma in “super”, muore 22enne residente a Civate

Era sceso dall’auto dopo un tamponamento, è stato travolto da una terza vettura

CIVATE – E’ morto poco dopo il trasporto all’ospedale Niguarda di Milano Chetra Sponsiello, il ragazzo di 22 anni rimasto coinvolto nel terribile incidente avvenuto ieri sera, venerdì 17 maggio, a Monza lungo la statale 36.

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli agenti della Polizia stradale, intervenuti prontamente sul posto. In base a quanto è stato possibile apprendere, poco dopo le 23, sarebbero avvenuti due incidenti, uno dietro l’altro.

Prima infatti due auto si sono tamponate all’altezza dell’uscita Monza Centro mentre procedevano in direzione Milano.

Poi la tragedia. Una terza auto che sopraggiungeva in quel momento non le avrebbe viste, travolgendo le persone che erano scese dalle due auto per controllare i danni. L’impatto è stato devastante.

IL VIDEO DI MBNEWS

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce verde di Lissone, una della Croce rossa di Villasanta e una della Croce rossa di Desio, oltre agli uomini della Polstrada di Seregno o e ai Vigili del fuoco. Due persone sono state trasportate all’ospedale San Gerardo di Monza e al San Raffaele di Milano.

La terza, quella in più gravi condizioni di salute, è stata urgentemente trasportata al Niguarda di Milano. Si trattava proprio di Chetra Sponsiello, che purtroppo è morto pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale. Ora toccherà alla Polstrada capire esattamente che cosa è accaduto.