Solo il tempestivo intervento ha permesso di salvare l’abitazione

L’allarme è scattato intorno alle 12.30 di oggi, sabato

AIRUNO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti intorno alle 12.30 di oggi, sabato 3 febbraio, per un incendio tetto in una abitazione di Airuno. Il tempestivo intervento con autopompa, autoscala e autobotte (in supporto mezzo boschivo da Merate) ha permesso di salvare l’abitazione.