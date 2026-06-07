Torre de’ Busi, auto fuori strada: due bambini coinvolti, mobilitazione dei soccorsi

L’allarme è scattato intorno alle 15.30 per un’auto uscita di strada e finita contro il muro di cinta di un’abitazione

I due bambini e la donna che era alla guida dell’auto sono stati portati in pronto soccorso in codice giallo

TORRE DE’ BUSI (BG) – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo via Mandamentale, all’altezza del civico 8, a Torre de’ Busi. L’allarme è scattato intorno alle 15.30 per un’auto uscita di strada e finita contro il muro di cinta di un’abitazione, per cause ancora in corso di accertamento.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone, fra cui una bambina di 5 anni e un bambino di 9, che si trovavano a bordo dell’auto, alla guida una donna, di cui al momento non è nota l’età.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono stati inviati – inizialmente in codice rosso – l’elisoccorso decollato da Bergamo, un’automedica e due ambulanze. Secondo le prime informazioni disponibili, non vi sarebbero feriti gravi: i due bambini e la donna sono stati portati in pronto soccorso per gli accertamenti e le cure in codice giallo.

Presenti anche i Vigili del Fuoco di Lecco e i Carabinieri della Compagnia di Zogno, incaricati dei rilievi per la ricostruzione della dinamica e della gestione della viabilità.