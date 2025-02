Torre de’ Busi: scontro tra due auto in via Mandamentale

E’ successo oggi, lunedì, intorno alle 18.30

Sul posto ambulanza, vigili del Fuoco e carabinieri

TORRE DE’ BUSI – Incidente tra due auto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 3 febbraio, in via Mandamentale, all’altezza dell’incrocio con via Favirano. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi, due auto si sono scontrate in maniera molto violenta una manciata di minuti prima delle 18.30.

Un impatto forte, tanto che, in un primo momento, i soccorsi erano stati allertati in codice rosso, corrispondente alla massima gravità. Sul posto, si sono portati un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, i Vigili del Fuoco di Lecco e i carabinieri della Compagnia di Zogno.

A restare coinvolti due giovani: fortunatamente le loro condizioni sono poi risultate meno gravi del previsto tanto che il rientro in ospedale è scattato in codice verde.

Inevitabili i disagi alla viabilità lungo il tratto di strada che collega Calolzio a Torre de’ Busi.