Tragedia a Lecco: uomo perde la vita cadendo da un edificio in via Perazzo

L’allarme è scattato poco dopo le 19. In quel momento la zona era particolarmente frequentata, con numerose persone presenti anche ai tavolini dei bar della zona. Diversi testimoni, richiamati dal forte rumore provocato dall’impatto, hanno assistito ai drammatici istanti successivi e hanno immediatamente dato l’allarme ai soccorsi e alle forze dell’ordine.

Nel giro di pochi minuti l’area è stata delimitata per consentire gli accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Lecco, che hanno transennato la zona e avviato i rilievi.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori dovranno chiarire le circostanze della caduta e verificare se si sia trattato di un tragico incidente oppure di un gesto volontario.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.