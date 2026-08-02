Tragedia a Lecco: uomo perde la vita cadendo da un edificio in via Perazzo

La tragedia poco dopo le 19 in via Paolo Pio Perazzo, accanto a piazza dei Cappuccini
Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto utili a capire se si è trattato di una caduta fatale o di un gesto volontario
LECCO – La quiete della serata è stata spezzata da una tragedia che ha lasciato sotto shock residenti e passanti. Un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato da un palazzo in via Paolo Pio Perazzo, la strada che costeggia piazza dei Cappuccini, nel quartiere di Santo Stefano a Lecco. La caduta si è conclusa sul tetto di un’auto in sosta lungo la via: un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.
ViaP
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