Tragedia a Madesimo sulla SS36: una vittima nello scontro tra auto e moto

Coinvolte tre persone nell’incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo la Statale 36 dello Spluga

Una donna di 49 anni ha perso la vita. I due uomini coinvolti, di 59 e 70 anni, sono stati trasportati in ospedale con l’elisoccorso

MADESIMO – Grave incidente stradale poco dopo mezzogiorno lungo la strada statale 36 dello Spluga, nel territorio comunale di Madesimo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, nello schianto sarebbero rimasti coinvolti un van e una moto.

L’allarme è scattato alle 12.24. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone: una donna di 49 anni, deceduta in seguito all’impatto, e due uomini di 59 e 70 anni.

Massiccio l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sondrio e il Soccorso alpino, oltre a diversi mezzi sanitari. Attivati anche due elicotteri decollati dalle basi di Como e Sondrio, un’automedica e un’ambulanza.

Secondo le informazioni disponibili, i due feriti sono stati trasportati in ospedale con l’elisoccorso: uno all’ospedale di Circolo di Varese e l’altro al San Gerardo di Monza. L’intervento dei soccorritori si è concluso nel primo pomeriggio. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause dello schianto.

Seguiranno aggiornamenti non appena possibile.