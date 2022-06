Tragedia in Calabria. Il CAI di Calco: “Gianni, lasci un grande vuoto”

Il CAI Calco ricorda Giambattista Fumagalli, morto mentre faceva trekking in Calabria

“Nostro caro socio, nostro grande amico. Ci mancherai”

CALCO / VALGREGHENTINO – Un messaggi di cordoglio è stato diffuso dal Cai di Calco in ricordo di Giambattista Brambilla, 52enne di Valgreghentino, morto durante un’escursione mentre si trovava in vacanza in Calabria (vedi articolo).

“Nel CAI di Calco da oggi c’è un grande vuoto – scrivono dal gruppo – Un nostro caro socio, un nostro grande amico, è andato avanti. Le nostre escursioni, le nostre salite, le nostre arrampicate, non saranno più le stesse senza la tua esuberanza, la tua simpatia, la tua allegria. Ciao Gianni, ci mancherai!”