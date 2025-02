Tragedia in Grignetta. Recuperati i corpi senza vita di Cristian Mauri e Paolo Bellazzi

Si trovavano nel canale Caimi, a poca distanza l’uno dall’altro

Concluse le operazioni di recupero dei corpi dei due escursionisti

LECCO – Si sono concluse intorno alle ore 16 di oggi, mercoledì 12 febbraio, le operazioni di recupero dei corpi dei due escursionisti in Grignetta. Il medico ha constatato ufficialmente il decesso di entrambi. Si trovavano nel canale Caimi, a poca distanza l’uno dall’altro. I soccorritori del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico sono scesi a valle.

Le operazioni erano cominciate nel primo pomeriggio con una squadra del Soccorso Alpino che ha dapprima recuperato una delle due vittime e l’ha portata a valle con un particolare tipo di barella, la sked, adatta per scivolare agevolmente su terreni innevati. Poco dopo è stata trasportata a valle anche la seconda salma.

Con il completamento degli atti dovuti da parte della Guardia di finanza, si stanno chiudendo l’intervento. Il responsabile della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, Marco Anemoli ha ringraziato tutti per l’impegno: “Ringrazio tutti i soccorritori che hanno partecipato, in questi giorni, alle operazioni, che si sono svolte in condizioni meteorologiche e ambientali molto complesse. Esprimo inoltre la nostra vicinanza ai familiari dei due escursionisti”.

Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, entrambi classe 1976, colleghi di lavoro, rispettivamente di Vimercate e Cambiago, erano saliti sabato scorso in Grignetta, senza fare rientro. I due avevano pubblicato sui profili social una foto in vetta, all’interno del bivacco Ferrario. L’ipotesi più probabile è che il tragico incidente sia avvenuto in discesa quando sulla montagna imperversava il maltempo.