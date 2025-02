Tragedia in Grignetta. Recuperato uno dei corpi, individuato anche il secondo

I tecnici del soccorso alpino stanno portano a valle la prima salma con la barella sked

Le condizioni meteorologiche al momento non consentono l’accesso con gli elicotteri

LECCO – Individuati entrambi gli escursionisti dispersi in Grignetta. Una squadra del Cnsas Lombardo (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) ha già recuperato la prima persona e la sta portando a valle con un particolare tipo di barella, la sked, adatta per scivolare agevolmente su terreni innevati.

Sei i tecnici della Stazione di Lecco sul posto; pronte a partire altre due squadre, di Lecco e della Stazione di Valsassina – Valvarrone. Le condizioni meteorologiche al momento non consentono l’accesso con gli elicotteri. La squadra droni del Cnsas sta monitorando la zona per avere sotto controllo la situazione e permettere ai soccorritori di operare in condizioni di relativa sicurezza.

Uno dei due corpi era stato individuato con certezza nel Canale Caimi già nella giornata di lunedì scorso, ma le condizioni meteo non hanno lasciato spazio ad alcun tipo di intervento. Il ritrovamento è stato possibile grazie al sorvolo di un elicottero, equipaggiato con il rilevatore Recco.

Cristian Mauri e Paolo Bellazzi, entrambi classe 1976, rispettivamente di Vimercate e Cambiago, erano saliti sabato in Grignetta, senza fare rientro. I due avevano pubblicato sui profili social una foto in vetta, all’interno del bivacco Ferrario. L’ipotesi più probabile è che il tragico incidente sia avvenuto in discesa quando sulla montagna imperversava il maltempo.