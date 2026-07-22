Tragedia nel cantiere della SS36, i sindacati: “Cordoglio e rabbia per la morte del giovane operaio”

Le Segreterie FNERAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL UIL lecchesi

“La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto fondamentale e non negoziabile”

LECCO – Le Organizzazioni sindacali del settore edile FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL di Lecco esprimono il proprio dolore e il più profondo cordoglio alla famiglia dell’operaio di soli 27 anni deceduto questa notte a seguito di un drammatico incidente sul lavoro.

“La tragedia si è consumata poco prima di mezzanotte all’interno della galleria Monte Piazzo, lungo la Strada Statale 36, a Colico, durante i lavori notturni di completamento della canna nord – hanno spiegato i sindacati -. Il giovane, dipendente della AVM srl di Milano, stava lavorando in distacco per la Crezza srl di Gordona, azienda in subappalto alla Collini srl di Civate, quando è stato travolto dal cedimento improvviso di una parte della struttura di contenimento”.

“Un’altra vita spezzata in cantiere, un’altra morte inaccettabile. Ogni infortunio mortale sul lavoro rappresenta una sconfitta per l’intera società e impone una riflessione intransigente sulla sicurezza nei cantieri, a partire dalla filiera degli appalti e subappalti. Ad amplificare la rabbia per questa ennesima tragedia, la mancanza di un protocollo di intesa di cantiere, uno strumento fondamentale per integrare e rafforzare le tutele operative e i presidi di sicurezza a garanzia dei lavoratori. Chiediamo che si faccia chiarezza sulle cause dell’incidente mortale così da permettere all’attività giudiziaria e ad ATS di accertare ed evidenziare con rapidità ogni eventuale responsabilità”.

“Riteniamo indispensabile un impegno concreto e straordinario da parte di istituzioni e imprese affinché la sicurezza dei lavoratori diventi l’assoluta priorità in ogni cantiere, senza mai essere sacrificata sull’altare dei tempi di consegna e di contenimento dei costi. Il rispetto delle misure di prevenzione e protezione deve essere assoluto e privo di deroghe. Il sindacato non abbasserà la guardia e continuerà a mobilitarsi per pretendere giustizia e per fermare questa continua scia di sangue, inaccettabile e indegna di un Paese avanzato. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto fondamentale e non negoziabile”.