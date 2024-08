Tragico incidente in moto al Passo San Marco, muore 48enne di Barzanò

A perdere la vita il lecchese Fausto Cazzaniga

Inutili tutti i tentativi di salvare la vita al 48enne

BARZANO’ – E’ morto in seguito a un tragico incidente in moto nella zona del Passo San Marco, nel comune di Albaredo per San Marco, sopra Morbegno. Fausto Cazzaniga, 48 anni di Barzanò, stava percorrendo con la sua motocicletta il passo di montagna che unisce la Val Brembana (BG) con la Valtellina (SO), meta molto gettonata dagli amanti delle due ruote.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, ma sembrerebbe che il lecchese abbia fatto tutto da solo e sia uscito di strada finendo in una scarpata. L’allarme è scattato intorno alle ore 17 di ieri, venerdì 16 agosto, solo quando alcuni pastori avrebbero notato il corpo del motociclista finito nel dirupo.

Allertati l’elisoccorso, l’ambulanza, l’automedica e i vigili del fuoco, ma quando i soccorsi sono giunti sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I Carabinieri si sono occupati dei rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.