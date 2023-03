Tragico incidente sulla nuova Lecco-Ballabio, muore un ragazzo di 26 anni

Schianto tra due auto intorno alle 2.30 nella galleria Giulia

Senza scampo un giovane del milanese. Una ragazza di 24 anni trasportata all’ospedale

LECCO – Drammatico incidente la scorsa notte sulla nuova Lecco-Ballabio: un ragazzo di soli 26 anni ha perso la vita in un frontale. Erano circa le 2.30 quando due auto si sono scontrate in maniera violentissima nella galleria Giulia, la stessa dove a dicembre scorso si è verificata la grossa frana.

Subito si sono attivati i soccorsi: sul luogo della tragedia l’automedica, insieme alle ambulanze della Croce Rossa di Balisio e della Croce San Nicolò. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Per il 26enne, residente a Segrate vicino a Milano, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile schianto. Una ragazza di 24 anni, valsassinese, è stata invece trasportata all’ospedale di Lecco, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la Polstrada, la strada è stata chiusa per effettuare tutti i rilievi del caso.

