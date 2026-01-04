Tre escursionisti soccorsi sul Resegone dai Vigili del Fuoco

L’intervento nel pomeriggio nei pressi della Capanna degli Alpinisti Monzesi

LECCO – Un intervento di soccorso si è svolto nel pomeriggio i oggi, domenica, sul Resegone, dove tre escursionisti sono rimasti in difficoltà nei pressi della Capanna degli Alpinisti Monzesi, a quota 1330 metri. La richiesta di aiuto è scattata dopo che il gruppo si è trovato disperso in una zona particolarmente impervia, rendendo impossibile il rientro in autonomia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno attivato il reparto volo Lombardia. L’elicottero Drago ha individuato i tre escursionisti dall’alto, consentendo di raggiungerli in sicurezza nonostante le difficoltà del terreno. Il recupero è avvenuto tramite verricello: uno alla volta, i tre sono stati portati a bordo e successivamente elitrasportati fino alla piazzola di Erve.

Ad attenderli a terra era presente la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco, che ha fornito supporto nelle fasi finali dell’operazione. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone coinvolte.