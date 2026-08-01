Tre incidenti nella notte: intervento complesso a Brivio dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Lecco, impegnati in tre incidenti stradali a Lecco, Oggiono e Brivio

A Brivio l’intervento più delicato per liberare una persona dall’auto

​LECCO – Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco, intervenuti su tre distinti incidenti stradali nei comuni di Lecco, Oggiono e Brivio.

​L’intervento più delicato si è svolto a Brivio, intorno alle 23.30, dove le squadre hanno dovuto utilizzare divaricatori e cesoie idrauliche per liberare una persona rimasta bloccata nell’auto. L’incidente tra auto ha visto coinvolte tre persone: due ragazze di 26 e 27 anni, e una donna di 37 anni. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, due ambulanze, l’auto infermieristica da Merate e le forze dell’ordine. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita.

A Oggiono, invece, poco prima delle 23 si è ribaltata una auto mentre percorreva Viale Vittoria. Coinvolte una bambina di soli 3 anni e una donna di 42 anni. Sul posto un’ambulanza e l’automedica da Lecco. Fortunatamente hanno riportato solo ferite lievi ma sono comunque state traportate all’ospedale di Lecco.

​In tutti e tre gli incidente i Vigili del fuoco hanno garantito la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.