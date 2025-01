Treni bloccati per un guasto elettrico a Milano, mattinata di caos

E’ successo questa mattina, inevitabili le conseguenze sul trasporto regionale

Lucente: “Criticità in via di risoluzione”

MILANO – Un guasto alla linea elettrica nel nodo ferroviario di Milano ha causato notevoli disagi agli utenti dei treni a lunga percorrenza e anche ai viaggiatori che si avvalgono dei treni regionali Trenord.



“Le criticità, dovute a cause non imputabili al servizio, sono in via di risoluzione grazie al pronto intervento dei tecnici di RFI e Trenord, che hanno comunicato tempestivamente ai viaggiatori la situazione, fornendo soluzioni alternative” ha detto l’assessore ai Trasporti Franco Lucente.

“Comprendo le difficoltà create ai cittadini ma ci tengo a ringraziare tutti coloro che sin dalle prime ore del mattino si sono adoperati per ripristinare il servizio ferroviario” ha aggiunto.