Treni. Persone sui binari tra Carnate e Arcore, forti ritardi e cancellazioni

Intervento delle forze dell’ordine per far spostare le persone che bloccavano la circolazione

Il traffico ferroviario è stato sospeso per un paio d’ore a causa di persone non autorizzate che camminavano lungo la ferrovia

LECCO – Un lunedì nero, quello di oggi, per i pendolari diretti a Milano con il treno. Forti disagi, stamattina, con ritardi anche di 80 minuti e cancellazioni per la presenza di alcune persone sui binari tra le stazioni di Carnate/Usmate e Arcore.

Da Trenord hanno fatto sapere che la circolazione è stata sospesa per un paio d’ore: “Le forze dell’ordine sono riuscite a far spostare le persone non autorizzate che camminavano lungo la sede ferroviaria. La circolazione è rimasta sospesa per circa 2 ore e per riprogrammare il servizio la sala operativa di Trenord ha dovuto limitare e cancellare alcune corse. Il traffico ferroviario è in lenta ripresa”.