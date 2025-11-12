Un altro cadavere rinvenuto nell’Adda sotto il ponte di Paderno

Nella mattinata di oggi, mercoledì, sono intervenuti i soccorsi

Si tratterebbe di un uomo di 70 anni autore, con tutta probabilità, di un gesto estremo

PADERNO D’ADDA – Nella mattinata di oggi, mercoledì 12 novembre, i soccorsi sono intervenuti a Paderno d’Adda, lungo l’alzaia sotto il Ponte San Michele, dove sarebbe stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nelle acque del fiume Adda.

Sul posto l’auto infermieristica da Merate, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Si tratterebbe di un uomo di 70 anni autore, con tutta probabilità, di un gesto estremo. Si allunga ancora la lunga scia di suicidi che, negli ultimi mesi, hanno avuto come triste scenario il Ponte di Paderno.