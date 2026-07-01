Una folla di amici ai funerali di Giovanni Verza: “Addio anima bella”

Questa mattina la cerimonia funebre a Villa Grugana, sede del Pime

36 anni, sposato e padre di tre figli, Giovanni Verza, ricercatore astrofisico, è morto per un tumore

MERATE – Un figlio, uno sposo, un padre, un fratello e un amico. Questo era Giovanni Verza, il ricercatore in astrofisica scomparso venerdì scorso a soli 36 anni a causa di un tumore, forte e aggressivo, che lo aveva colpito circa un anno fa.

La bellissima cornice di Villa Grugana dei Padri Somaschi ha fatto da cornice questa mattina, mercoledì 1° luglio, ai funerali a cui ha preso parte le tantissime persone che hanno avuto la fortuna di incrociare il proprio cammino con quello di Giovanni.

“Sarebbe più naturale tacere: in fondo ci viene da pensare, che cosa possiamo dire in una circostanza come questa questa” ha riconosciuto don Michele Dimonte, prete eremita padre spirituale di Giovanni, nell’incipit della predica, ricordando il primo incontro con lui, destinato a cambiare la vita di entrambi: “L’ho incontrato 17 anni, si era da poco iscritto a fisica – ha raccontato il sacerdote che ha concelebrato il rito insieme a don Simone Teseo -. Mi colpì subito il suo animo, era un’anima bella: mi disse che voleva conoscere Gesù, non gli bastavano le stelle, le galassie, l’intero cosmo, voleva conoscere colui che è prima di tutte queste cose. Giovanni era un contemplativo” ha aggiunto don Michele scherzando sull’incontro, che potrebbe sembrare buffo, tra un astrofisico e un eremita.

“Giovanni era anche un grande innamorato della parola di Dio che leggeva quotidianamente e che si sforzava con tutto sé stesso di vivere. Da vero contemplativo e amico di Gesù è stato un uomo di profonde relazioni e lo conferma la presenza tanto generosa di oggi”.

Don Michele si è soffermato anche sugli ultimi mesi, scanditi dalla malattia che Giovanni ha sempre vissuto con serenità: “Negli ultimi tempi la moglie Chiara gli chiedeva se era felice e lui rispondeva di sì. Anche io gli ho fatto domande imprudenti lunedì scorso, nel nostro ultimo incontro. Gli ho chiesto se fosse spaventato, cosa lo preoccupasse e se avesse paura di morire. Sorridendo, come suo solito, mi ha risposto che era contento e felice perché Dio gli aveva dato tutto. Una volta gli chiesi di scrivere il suo testamento spirituale, lunedì scorso mi disse che ancora non era riuscito perché stava registrando le favole che aveva inventato per i bambini (tre i figli Elisabetta di 5 anni, Emanuele di 2 anni e Pietro di 8 mesi, ndr). Aggiunse che il suo testamento poteva però essere questo brano tratto da una lettera di San Francesco: “Lodate Dio perché è buono ed esaltatelo nelle opere vostre poiché per questo vi mandò per il mondo intero affinché rendiate testimonianza alla voce di Lui con la parola e le opere e facciate sapere che non c’è nessuno di onnipotente oltre Lui””.

Con una forza encomiabile, la moglie stessa ha poi preso la parola al termine del funerale: “Non crediamo che quello che sta accadendo sia una disgrazia, perché Giovanni ha lasciato a me e ai miei figli un’eredità grandissima: la certezza di essere amati. Me lo ripeteva sempre, da un amore più grande, l’amore di un Padre. Era certo che Lui si sarebbe preso cura di lui. Non abbiamo vissuto questa malattia con quell’angoscia. Giovanni non era preoccupato di lasciarci, perché era certo che non ci avrebbe lasciati soli. E io ci credo”.

Condividendo le proprie emozioni, Chiara ha voluto ringraziare per il tanto amore ricevuto in questi giorni raccontando del “suo” Giovanni: “Qualche mese fa qualcuno gli ha fatto una domanda, quella sulla felicità. Io sono rimasta sconvolta. Mi sono chiesta come avrei risposto se l’avessero fatta a me. Nonostante il peggiorare delle sue condizioni di salute, certo che i giorni che ci separavano sarebbero stati pochi, ha risposto sì, come fosse scontato. Quasi si stupiva che continuassi a chiederglielo. Può rispondere così solo chi ha una certezza. Io ci rimanevo male, la mia risposta era diversa. Ma lui era davvero abbandonato nelle braccia del Padre”.

Parole forti e commosse che hanno emozionato tutti i presenti, rafforzati ancora di più dalla convinzione di aver potuto condividere una parte del proprio cammino con un’anima davvero speciale.