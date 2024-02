Una folla per il commosso addio a Nicholas e Simone: “Avevate un cuore puro e genuino”

In tantissimi per l’ultimo saluto ai due ventenni valsassinesi morti in un incidente d’auto

Ai funerali anche la mamma di Alessio, il terzo giovane coinvolto nell’incidente: “Anche il mio cuore è spezzato”

LECCO – Le due bare di legno chiaro una accanto all’altra e una chiesa gremita per l’ultimo saluto a Nicholas Combi e Simone Combi, i due ventenni valsassinesi morti in un tragico incidente d’auto nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Tanti i giovani amici che si sono stretti attorno al dolore dei famigliari nella chiesa della Sacra Famiglia ai Noccoli di Cremeno, tanta commozione per due giovani vite spezzate troppo presto, tanti i volti rigati dalle lacrime.

La chiesa non è riuscita a contenere la moltitudine di persone che si sono assiepate all’esterno dove sono stati appesi gli stessi striscioni che centinaia di amici avevano portato in giro per le strade di Cremeno nella fiaccolata organizzata sabato sera: “Comba Ringhio sempre con noi” e ancora “Nicholas e Ringhio per sempre nei nostri cuori”. Nicholas e Simone erano due amici e due tifosi del Lecco tanto che un saluto speciale era stato rivolto loro anche dalla Calcio Lecco e dai tifosi della Curva. Un pensiero è andato anche al terzo ragazzo a bordo dell’auto, 22enne di Lecco, le cui condizioni restano molto gravi.

“Pensando a Nicholas e Simone mi sono chiesto cosa hanno nel cuore le loro mamme in questo momento e subito mi è venuta in mente l’immagine di Maria sotto la croce – ha detto Don Lucio Galbiati, parroco della Comunità pastorale Maria Regina dei Monti, nell’omelia -. Le mamme non possono fare a meno di pensare a proteggere il loro figlio perciò, quando un figlio muore, nell’animo della madre avviene una lacerazione difficile da riparare. Allora cerchiamo di fare nostri i sentimenti che Maria ha provato guardando Gesù in croce”.

“Mi ricordo dei loro sorrisi, della loro spensieratezza, la fede cristiana non ci spiega perché ma ci ricorda il nostro destino e il nostro destino non è morire ma vivere, noi tutti siamo chiamati a un destino di vita eterna. Nicholas e Simone non li abbiamo perduti ma ci precedono. Allora è tempo che stiamo in silenzio e ci mettiamo in cammino anche noi, risorgeranno anche Simone e Nicholas. Sapere questo non toglie nemmeno un grammo di sofferenza, ma permette che questa sofferenza non diventi disperazione e rabbia”.

Commossi i ricordi degli amici

“Ciao Simo, grazie. Grazie di essere entrato nelle nostre vite, sei stato amato da noi sin dal primo istante, riempiendo le nostre vita di gioia e anche di qualche preoccupazione. Sei stato la nostra via, grazie ancora di esserci stato. I primi a vederti quando sei nato son stati i tuoi fratelli, ti hanno accompagnato nella vita e sono stati i primi a salutarti all’inizio di questo lungo viaggio che non fari da solo ma con il tuo amico di sempre. Ti abbiamo voluto e continueremo a volerti bene, ci mancherai tantissimo. Sei stato come un fratello”.

“Ciao Ringhio, è così difficile esprimere un pensiero in momenti come questo perché il dolore è immenso. Questa vita così bella ma tremendamente ingiusta si è portata via due ragazzi gentili, con un cuore puro e genuino. Non sarà facile per tutti noi andare al Road House come ogni sabato sera e non trovarvi lì per scambiare qualche chiacchiera, fare qualche battuta o gestire qualche casino creato al momento. Vogliamo ricordare le belle persone che eravate e con questo ricordo aver la forza di andare avanti. Ci auguriamo che tutto ciò sia da lezione per noi perché la vita è veramente un bene prezioso del quale bisogna prenderne cura e non darlo mai per scontato. Grazie per aver fatto parte delle nostre vite, resterete sempre nei nostri cuori”.

“Ho avuto la fortuna di crescere con Nicholas e Simone e sono uno dei migliori amici di Simone- ha detto Edoardo -. Vorrei ricordarli con un pensiero e ricordare la loro bontà d’animo e il rispetto che avevano verso tutti. Spesso, dopo aver passato del tempo insieme, prima di tornare a casa, mi guardava negli occhi e mi diceva ‘grazie per avermi fatto passare dei bei momenti’. Io mi arrabbiavo e non capivo perché dovesse ringraziarmi per così poco, come se nulla gli fosse dovuto. In realtà lui e Nicholas erano parte integrate della nostra grande famiglia che abbiamo qui e per una volta vorrei ringraziarli io per averci fatto vivere momenti indimenticabili e perché so che fino alla fine delle nostre vite questi due angeli veglieranno sempre su di noi”.

La mamma dell’amico rimasto gravemente ferito

Un pensiero commosso è stato espresso anche dalla mamma di Alessio, il terzo ragazzo che era in auto con Simone e Nicholas e che versa in gravi condizioni all’ospedale: “Volevo dire a queste due mamme che vi sono vicina e nessuna di loro deve sentirsi in colpa. Ho il cuore spezzato anche io. Non conoscevo Simone ma sentendo la voce di questi giovani sono sicura che era una persona splendida. Ringrazio questi ragazzi perché sono stati fondamentali in questo momento, anche chi non conosco ci è stato vicino e ci ha fatto sentire cosa è la vera amicizia. Nicholas, invece, per me era un figlio, è cresciuto con Ale ed è come se l’avessi perso anche io”.

E proprio ad Alessio, il giovane che sta ancora lottando in ospedale, è andata la preghiera di tutti i presenti. Un giorno di dolore per tutta la comunità che ha raccolto tutte le sue forze per star vicino alle due famiglie distrutte.