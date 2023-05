Intervento del distaccamento di Valmadrera in serata

Il camino e alcune tegole rischiavano di cadere sulla strada

ELLO – L’allarme è scattato intorno alle ore 20 di oggi, domenica 14 maggio, per un camino pericolante e alcune tegole che rischiavano di cadere sulla strada pubblica. Una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Valmadrera è intervenuta per la messa in sicurezza. L’intervento tecnico è terminato alle ore 21.30 circa.