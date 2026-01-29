Valanga sul Grignone, fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte

Importante distacco all’alba di oggi in zona Comolli

Immediato intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e dell’elicottero

PASTURO – Una valanga è scesa intorno alle ore 5.30 di questa mattina, giovedì 29 gennaio, sul Grignone (Grigna Settentrionale), nei pressi della via di salita invernale nella zona dei Comolli. Si tratterebbe di un distacco abbastanza importante, non come quello del 2009, ma comunque importante. E’ necessario prestare la massima attenzione.

I tecnici del Soccorso Alpino stazione Valsassina-Valvarrone sono intervenuti all’alba perché il timore principale era che potesse essere rimasto travolto qualche escursionista, visto l’itinerario di salita sempre molto frequentato. Sul posto anche l’elisoccorso da Sondrio e, dopo il sorvolo, sembrerebbe che non ci siano persone coinvolte. Ipotesi che sarebbe stata confermata da alcuni testimoni che erano sul posto. L’invito è quello di prestare la massima attenzione.