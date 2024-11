Valgreghentino: crolla un balcone in una corte. 49enne finisce in ospedale

E’ successo questa mattina, sabato, in una corte situata nella frazione di Parzano a Valgreghentino

La donna stava camminando sul balcone quando la struttura è improvvisamente crollata al suolo

VALGREGHENTINO – Crolla un balcone situato al primo piano e una donna di 49 anni finisce rovinosamente al suolo battendo la testa.

E’ successo questa mattina, sabato 2 novembre, in una corte di Parzano, frazione di Valgreghentino. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi familiari della donna che hanno allertato subito i soccorsi, giunti in posto inizialmente in codice rosso con ambulanza e automedica.

A preoccupare era il trauma cranico riportato a seguito della caduta. Fortunatamente le condizioni della donna sono apparse poi meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento: la 49enne è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo per accertamenti.

Sul posto si sono portati anche gli agenti della Polizia Locale intercomunale di Olginate e Valgreghentino e i Vigili del Fuoco: a loro toccherà il compito di ricostruire quanto accaduto e capire le motivazioni che hanno portato al cedimento strutturale del balcone.