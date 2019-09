Valgreghentino, finisce in un dirupo col trattore, soccorso 59enne

Un uomo di 59anni è precipitato in un dirupo col trattore

Recuperato da Elisoccorso e Soccorso Alpino

VALGREGHENTINO – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente avvenuto all’ora di pranzo a Valgreghentino, nella frazione di Dozio.

L’allarme è scattato intorno all’una per un trattore che si è ribaltato, precipitando per circa un centinaio di metri in una zona impervia. Ferito un uomo di 59 anni. Per soccorrerlo si è resa necessaria una grande mobilitazione: sul posto due ambulanze, i tecnici del Soccorso Alpino e l’elisoccorso.

Una volta recuperato l’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Merate in codice giallo: nella caduta avrebbe riportato un trauma cranico e un trauma ad un braccio ma sarebbe stato sempre cosciente.