Valgreghentino. Mille luci per Matteo e Tarek: la comunità si stringe alle famiglie

Familiari e amici hanno percorso ieri sera, mercoledì via Aldo Moro fino al luogo dell’incidente. Presenti anche i sindaci di Valgreghentino e Olginate

Il ricordo dei due giovani: “In poco tempo ci avete insegnato così tanto”

VALGREGHENTINO – Una lunga fila di luci ha attraversato via Aldo Moro per ricordare Matteo Mamone e Tarek Aamari, i due giovani di 25 e 28 anni morti nell’incidente stradale avvenuto sabato 5 settembre a Valgreghentino. Circa mille persone hanno partecipato ieri sera, mercoledì 9 settembre, alla fiaccolata organizzata dagli amici, camminando insieme alle famiglie fino al luogo dell’incidente.

Matteo, giardiniere, era di Valgreghentino; Tarek, elettricista, aveva vissuto per anni a Olginate, dove aveva mantenuto forti legami e numerose amicizie. Due ragazzi circondati dall’affetto di familiari e amici, che dopo la tragedia si sono mobilitati anche attraverso due raccolte fondi per sostenere le rispettive famiglie.

Ieri, poco dopo le 21, il corteo si è mosso dal parcheggio del campo sportivo per ripercorrere a piedi l’ultimo tratto di strada compiuto dai due ragazzi. Davanti i familiari, dietro un lungo serpentone di persone con fiaccole e lumini tra le mani. Presenti anche il sindaco di Valgreghentino Matteo Colombo, il sindaco di Olginate Marco Passoni e alcuni rappresentanti della comunità marocchina e musulmana.

Già prima della partenza, nei piccoli gruppi raccolti in attesa, il ricordo tornava a Matteo e Tarek. Gli amici ne parlavano soprattutto come di ragazzi solari, sempre sorridenti e disponibili verso gli altri. Poi il cammino lungo via Aldo Moro, composto e silenzioso, fino al muro della ditta Tamil contro il quale sabato sera si è conclusa la corsa della Bmw sulla quale viaggiavano i due giovani.

Una volta arrivati, quasi timidamente all’inizio e poi sempre più numerosi, i partecipanti si sono avvicinati al punto dell’incidente. Qualcuno aveva portato dei fiori, altri hanno appoggiato a terra i propri lumini, accanto ai tanti messaggi e segni di affetto comparsi nei giorni precedenti. In mezzo alla folla, lacrime e abbracci. Poi dalla folla si è levato un grande applauso rivolto a Matteo e Tarek.

Tra le persone si è aperto un varco per lasciare spazio ai familiari. A prendere il microfono è stato il padre di Tarek. Poche parole per ringraziare chi aveva scelto di essere lì: “Grazie, grazie a tutti voi, davvero grazie“. Poi ancora gli applausi delle persone raccolte davanti al luogo della tragedia.

Il microfono è quindi passato a chi ha voluto condividere un pensiero. A ricordare i due giovani sono stati gli amici e anche lo zio di Matteo. Tra le parole pronunciate durante gli interventi, un pensiero è tornato più volte: “Erano due ragazzi d’oro, sempre presenti per gli altri“. E ancora: “Nella loro pur breve vita hanno insegnato a tutti tanto“. Uno degli amici ha voluto ringraziare anche il Comune e tutti coloro che hanno partecipato, riservando il pensiero più importante proprio a Matteo e Tarek e a ciò che, nonostante la loro giovane età, avevano lasciato alle persone che li conoscevano.

Tra i presenti anche un imam, che ha preso la parola rivolgendosi alle famiglie. Nel suo intervento ha ricordato Matteo e Tarek come “due angeli, due persone amate da tutti“, chiedendo a Dio di accoglierli e sottolineando il significato di ritrovarsi “insieme, uniti e solidali” di fronte a un dolore che ha coinvolto famiglie, amici e un’intera comunità. Ha quindi rivolto un invito a volersi bene: “Noi vi siamo vicini e non vi dimenticheremo mai nelle nostre preghiere“. I due ragazzi saranno ricordati anche durante la preghiera del venerdì.

Poi gli sguardi si sono alzati verso il cielo. Due lanterne, una bianca e una rossa, si sono sollevate sopra via Aldo Moro. Dalla folla, mentre le due luci salivano nella notte, un ultimo saluto: “Ciao Tarek, ciao Matteo“.

I funerali di Matteo saranno celebrati oggi alle 11 nella chiesa parrocchiale di Valgreghentino. Per Tarek, secondo le informazioni disponibili, il momento di commiato è ancora in fase di organizzazione; la famiglia dovrebbe poi accompagnarne la salma a Bergamo per la sepoltura.