Valgreghentino, una fiaccolata in memoria di Matteo e Tarek: “Ripercorremmo a piedi il loro ultimo viaggio”

Appuntamento mercoledì 9 settembre alle 21 al parcheggio del centro sportivo in via Aldo Moro

Matteo Mamone e Tarek Aamari sono morti sabato sera in un incidente stradale

VALGREGHENTINO – Si partirà dal parcheggio del campo sportivo, percorrendo a piedi tutta via Aldo Moro fino ad arrivare al quel muro, davanti alla ditta Tamil, contro cui la BMW si è schiantata. Gli amici di Matteo Mamone, 25 anni e Tarek Aamari, 28 anni, hanno organizzato per mercoledì sera una fiaccolata in memoria dei due ragazzi tragicamente morti nell’incidente avvenuto sabato sera, poco dopo le 21, lungo la strada che percorre l’area industriale del paese.

“Ci ritroveremo per un momento di vicinanza e ricordo dedicato a Tarek e Matteo. Ripercorreremo insieme a piedi il loro ultimo viaggio, partendo dal parcheggio del campo sportivo di Valgreghentino fino ad arrivare al luogo dell’incidente”. La fiaccolata partirà alle 21. “L’invito è aperto a tutti gli amici e a chiunque voglia unirsi, anche solo con una candela o una fiaccola, per portare un po’ di luce e stringersi alle loro famiglie”.

Da sabato sera, sul luogo dell’incidente, è un continuo via vai di persone che portano fiori, lettere e messaggi per i due amici, tragicamente uniti nella morte. Nato e cresciuto a Valgreghentino, 26 anni da compiere tra poco, Matteo faceva di professione il giardiniere. Tarek invece, nato in Italia da una famiglia di origini marocchine, ha vissuto per anni a Olginate frequentando qui le scuole, elementari e medie. Lavorava come elettricista e nel 2020 si era trasferito a Brivio, mantenendo contatti con gli amici di sempre della “sua” Olginate.

E sono proprio gli amici che stanno cercando di organizzare una cerimonia laica di commiato, chiedendo al sindaco Marco Passoni la disponibilità dell’utilizzo dell’area del centro sportivo, in via Campagnola, venerdì, per un momento semplice di ricordo. Già fissati invece i funerali di Matteo Mamone che si terranno giovedì mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Valgreghentino, preceduti dalla recita del rosario.