Valmadrera. Capriolo finisce in acqua, recuperato dai pompieri

L’animale scivolato nel lago in località Parè

Ora la creatura è in affidamento alla Polizia Provinciale

VALMADRERA – Vigili del Fuoco in azione a Valmadrera per un capriolo scivolato nel lago in località Parè. L’animale sarebbe caduto in acqua in prossimità del porto. Per riuscire a portarlo a riva sano e salvo, i pompieri sono intervenuti con un’APS.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 13 di oggi, martedì, e ha avuto per fortuna un lieto fine, con il capriolo affidato alla Polizia Provinciale.