VALMADRERA – I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a Valmadrera per l’incendio di un’autovettura. L’allarme è scattato intorno alle 23.30 di martedì 12 novembre. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due partenze, una da Lecco e l’altra da Valmadrera. Per spegnere le fiamme hanno dovuto lavorare per circa un’ora e mezza.