Addio a Ferdinando Nava, storico imprenditore di Valmadrera

VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera, nella persona del sindaco Cesare Colombo, partecipa al cordoglio e al dolore di tutti i familiari per la scomparsa di Ferdinando Nava, conosciuto come Nando, storico imprenditore che per decenni ha guidato l’azienda meccanica che porta il suo nome, situata in via Como 96 e ora guidata da figli e nipoti.

“Nando Nava era conosciuto nella comunità di Valmadrera, per il carattere molto espansivo, per la sua partecipazione a numerose iniziative del Comune, per i viaggi che faceva in tutto il mondo e con le cui fotografie illustrava i calendari che regalava agli amici. Fino a pochi anni fa – ricorda l’ex sindaco Antonio Rusconi – non mancava mai alla cena degli imprenditori di Valmadrera di cui è stato un promotore. Era una persona generosa, soprattutto verso i più fragili, ma con la discrezione di chi non deve apparire”.

Ferdinando Nava lascia i figli Aurelia, Roberto e Massimo con le rispettive famiglie, i nipoti e i pronipoti. I funerali saranno celebrati venerdì 28 novembre alle ore 14.30 presso la chiesa di Acquate a Lecco.