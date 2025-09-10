Allagamento a Suello, chiusa la rampa verso la SS36 Nord

Esondato il lago di Suello in prossimità della rampa di accesso alla SS36. Inizialmente l’allagamento ha interessato anche un tratto della corsia di marcia della statale

SUELLO – Mattinata di disagi per gli automobilisti a Suello. La rampa di accesso che conduce alla SS36 in direzione Nord è finita sott’acqua a causa delle forti piogge delle ultime ore. L’allagamento, causato dall’esondazione del Lago di Annone, ha interessato anche un tratto della corsia di marcia della stessa statale, creando rallentamenti e qualche difficoltà alla circolazione.

La situazione sulla SS36, al momento, è tornata sotto controllo: la corsia di marcia risulta nuovamente transitabile, mentre resta chiusa la rampa di immissione da Suello. Anas è al lavoro con delle idrovore per drenare l’acqua e liberare l’accesso, che verrà riaperto non appena le condizioni lo consentiranno. Sul posto è presente anche la Polizia Stradale, impegnata a monitorare la sicurezza e a gestire il traffico.

Il problema degli allagamenti in quest’area non è nuovo. Proprio per prevenire episodi simili, sono in corso i lavori di sopraelevazione della pista ciclopedonale che costeggia il lago di Annone e affianca la rampa d’accesso alla statale. Un intervento atteso da tempo dai residenti e automobilisti, che dovrebbe ridurre in futuro il rischio di chiusure e disagi.