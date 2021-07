Allerta meteo: chiude la Lecco – Bellagio in località Moregallo

L’allerta di protezione civile ha fatto scattare il provvedimento della provincia di Lecco

La chiusura della Lecco – Bellagio è in vigore dalle 17 di oggi, mercoledì fino alle 20 di domani, giovedì 8 luglio

MANDELLO – L’allerta regionale di Protezione civile fa scattare anche… la chiusura, per precauzione, della strada Lecco – Bellagio in località Moregallo. La Provincia di Lecco ha infatti disposto la chiusura al transito lungo la Sp 583 Lariana in entrambe le direzioni di marcia in località Moregallo, lungo il rettilineo del Nautilus (precisamente dal km 41+300 al km 42+700 nel comune di Mandello del Lario). Il provvedimento è in vigore dalle 17 di oggi, 7 luglio, alle 20 dell’8 luglio 2021 ed è dovuto all’allerta regionale di Protezione Civile diramata proprio oggi dalla Regione.

Proprio la Lecco – Bellagio era rimasta chiusa, lo scorso ottobre, a causa di uno smottamento che si era verificato all’altezza del Motel Nautilus, dopo la galleria Melgone in direzione Bellagio.