Ancora sassi ruzzolano sulla Lariana, controlli della Provincia

Due rocce finite sulla strada al confine tra Onno e Valbrona

La segnalazione di alcuni volontari. Controlli in corso del personale della Provincia

OLIVETO – Se la strada che da Onno sale a Valbrona resta chiusa dopo lo smottamento dei giorni scorsi (vedi articolo), un piccolo episodio di dissesto si è verificato ieri sera sulla Lariana: dei sassi di ridotte dimensioni sono caduti sulla carreggiata stradale della provinciale, nel tratto al confine tra Oliveto Lario e Valbrona.

A segnalarlo sono stati i volontari impegnati nelle operazioni di ‘salvataggio’ dei rospi, di cui è in corso la migrazione in queste settimane. Sul posto sono intervenuti in serata i carabinieri e il personale della Provincia.

Oggi sono previsti dei controlli dei cantieri sul versante per verificare la situazione.