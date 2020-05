Ancora violenza, questa volta a Malgrate: rissa tra giovani sul lungolago (VIDEO)

Parapiglia tra giovani sul lungolago di Malgrate

Solo il giorno prima a Lecco un uomo era stato picchiato in piazza a colpi di sedia

MALGRATE – Ennesima lite finita in violenza, in meno di due giorni: dopo il feroce pestaggio a Lecco (leggi qui), tra i tavolini dei bar in piazza XX Settembre, giovedì sera è successo a Malgrate sul lungolago.

Un diverbio tra giovani culminato tra spintoni, botte e addirittura una panca utilizzata per colpire i contendenti. Ancora una volta è un video, diffuso in rete e diventato virale, a testimoniare l’accaduto In questo caso pare non si siano registrati feriti. Seguiranno eventuali maggiori informazioni.