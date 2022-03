Squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco al lavoro per individuare l’anziano disperso

Oggi arrivano rinforzi per perlustrare canali e zone impervie

VALMADRERA – Sono riprese questa mattina le ricerche dell’anziano, classe 1934 e residente nel Milanese, che mercoledì non è rientrato a casa dopo una passeggiata nei dintorni di Valmadrera (l’articolo precedente). Impegnate al momento squadre da terra dopo che ieri la zona è stata più volte controllata anche dall’alto in elicottero.

I tecnici della Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso alpino stanno collaborando con Carabinieri e Vigili del fuoco: ieri le squadre hanno perlustrato il versante a lago, verso Valmadrera, e anche la parte verso Onno. In seguito alla segnalazione di alcuni avvistamenti accertati, riferiti da testimoni, l’uomo era nella parte alta della montagna e quindi le ricerche si sono intensificate soprattutto in questa direzione.

Per la giornata di oggi è prevista l’attivazione di altri tecnici del Soccorso alpino, non solo dal Triangolo Lariano ma da tutta la XIX Delegazione, con l’inclusione di nuove aree e con l’esame capillare di canali e zone impervie, anche con discese in corda.