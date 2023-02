Arrampicatore cade in falesia a Civate, intervento dell’elisoccorso

Il climber, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi ferite

CIVATE – Fortunatamente non avrebbe avuto gravi conseguenze la caduta di un arrampicatore che stava scalando alla falesia di Civate. Sul posto, in codice rosso, intorno alle 15 di oggi, è intervenuto l’elisoccorso da Bergamo e sono stati allertati i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino – Stazione Triangolo Lariano. Il climber non avrebbe riportato gravi ferite nella caduta ed è stato soccorso in codice verde (poco critico)