Barca affondata nel porto di Parè, sversamento di gasolio nel lago

Operazioni di contenimento e rimozione del carburante

Ora si attende la rimozione dell’imbarcazione

VALMADRERA – Nella serata del 10 settembre scorso è stata segnalata una imbarcazione di proprietà privata affondata all’interno del porto di Paré. La Polizia Locale di Valmadrera è intervenuta prontamente per verificare la situazione e, poiché è subito emerso evidente che l’imbarcazione presentava un riversamento di gasolio nelle acque del lago, ha avvisato tempestivamente gli organi di competenza, l’Autorità di Bacino e la Provincia.

La Provincia ha quindi attivato l’unità operativa predisposta per le operazioni di contenimento e rimozione del carburante. In tarda serata l’azienda incaricata è intervenuta delimitando la zona portuale con materiale “assorbente” predisposto in modo specifico per queste situazioni. Sono stati coinvolti a supporto anche i volontari della Guardia Costiera Ausiliaria e una squadra dei Vigili del Fuoco. La zona portuale è stata resa inaccessibile per tutta la notte.

Durante la mattinata di oggi, giovedì, sono proseguite le azioni di contenimento da parte dei tecnici che, guidati dai referenti della Provincia, hanno limitato la zona interdetta ad una parte minoritaria del porto e abilitato quindi la parte restante alla navigazione. Le attività sono state svolte a stretto contatto con l’Autorità di Bacino, che in parallelo ha interagito con il proprietario dell’imbarcazione per la rimozione della stessa, che dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile. Terminate le operazioni di rimozione tutta l’area del porto tornerà pienamente fruibile. L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti gli attori coinvolti per il pronto ed efficace intervento.