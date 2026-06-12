Cade e rimane bloccata in casa, intervento dei Vigili del Fuoco a Valmadrera

Soccorsi al lavoro stamattina in via Cavour per una persona caduta in casa

Sul posto è intervenuta anche una ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco

VALMADRERA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno, con un’autopompa e una autoscala in via Cavour a Valmadrera per soccorrere una persona in difficoltà. La persona, caduta all’interno della propria abitazione, è rimasta bloccata in casa. I Vigili del Fuoco l’hanno raggiunta e affidata alle cure dei sanitari. Sul posto anche un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un’ora.