Cade sui sentieri sopra S. Tomaso, soccorso un escursionista

Intervento del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e elisoccorso

La persona infortunata è stata trasportata all’ospedale in codice verde (poco critico)

VALMADRERA – Attivazione da parte di SOREU dei Laghi intorno alle ore 12 di oggi, martedì 30 dicembre, per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino. Una persona è caduta lungo il sentiero di discesa dal Corno Rat, sopra San Tomaso, in una zona particolarmente impervia.

Sono partite le squadre territoriali da Valmadrera con il mezzo fuoristrada e da Canzo con il quad, per portarsi in quota e poi proseguire a piedi. Portato in quota anche un infermiere del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della Stazione di Lecco. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. L’elisoccorso di Bergamo di AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza ha raggiunto la persona infortunata e l’ha trasportata in ospedale a Lecco in codice verde (poco critico). L’intervento è finito nel primo pomeriggio, con il rientro delle squadre.