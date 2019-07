Caduta da moto, elisoccorso in azione in zona San Tomaso sopra Valmadrera

La chiamata di soccorso è stata lanciata alle 15.30 circa

Finito all’ospedale non in gravi condizioni un uomo di 42 anni

VALMADRERA – Elisoccorso in azione, nel pomeriggio di oggi, martedì, intorno alle 15.30, per una chiamata di intervento a seguito di una caduta da moto.

L’infortunio si è verificato in zona San Tomaso, sopra Valmadrera, con il velivolo decollato da Como che è giunto in zona. Lo staff medico ha prestato le prime cure all’infortunato, un uomo di 42 anni, poi “consegnato” all’ambulanza di Lariosoccorso Erba che lo ha trasportato all’ospedale in codice verde.