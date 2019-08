Caduta massi, resta chiusa la strada della Rocca tra Malgrate e Valmadrera

Provinciale chiusa da mercoledì dopo il crollo di materiale roccioso

Al via gli interventi di messa in sicurezza, ancora non c’è una data di riapertura

MALGRATE / VALMADRERA- Resta chiusa la provinciale tra Malgrate e Valmadrera, la provinciale La Rocca affacciata al lago: la strada è chiusa da mercoledì notte a seguito della caduta di alcuni massi, rimasti bloccati dalle reti protettive.

All’inizio della scorsa settimana, la provinciale era già stata interdetta (da lunedì) per consentire i lavori di ripristino del parapetto in muratura; a seguito di un incidente stradale si era infatti verificato il cedimento del parapetto con la caduta di parte dello stesso nella scarpata sottostante.

“I lavori, a carico del privato, erano stati eseguiti a tempo record, tanto che eravamo riusciti ad aprire la strada già mercoledì, anziché giovedì come previsto – spiega il sindaco Antonio Rusconi – nella notte però si è verificata la caduta di alcune rocce, non una quantità importante ma comunque abbiamo ritenuto necessario chiudere la strada per fare delle verifiche per scongiurare ulteriori rischi”.

La provinciale è chiusa dall’altezza del ponte sul Fiume Rio Torto sino al confine con il Comune di Malgrate, e resterà interdetta fino al termine dei lavori di messa in sicurezza.

Le verifiche da parte del geologo, spiega il sindaco, sono già state effettuate e gli interventi dovrebbero partire a breve. Ancora però non è chiaro quando la strada potrà riaprire. Una delle questioni da definire è la ripartizione dei costi sui privati proprietari dei tratti di terreno interessati dagli interventi.