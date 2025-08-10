Caduta sui monti sopra Valmadrera, intervento dell’elisoccorso

Una persona trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como
L’allarme intorno alle 10 di stamattina, domenica
VALMADRERA – L’allarme è scattato stamattina, domenica 10 agosto, intorno alle ore 10, per una persona caduta sui monti sopra Valmadrera. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso da Como, allertati anche i tecnici del soccorso alpino.
Fortunatamente la persona vittima della disavventura non sarebbe in pericolo di vita, una volta recuperata e trasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo (mediamente critico).